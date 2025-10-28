ヴィジュアル系ロックバンド「NIGHTMARE」のギタリスト・咲人が、28日までにエックスを更新。病院でもらった内服薬に記載された名前の誤記を公開し話題になっている。【写真】ファンが爆笑した“名前ミス”咲人が「野良猫に引っ掻かれたので病院に行きました。私の名前は抗生物質になりました」とつづり公開したのは、病院で処方された内服薬の袋を写した写真。よく見ると名前を記載する部分が「抗生物質様」となっており、薬