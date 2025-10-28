フランス発のSFアニメーション映画『マーズ・エクスプレス』より、壮大なスケールに目を奪われる日本版オリジナル予告編が解禁された。【動画】壮大なスケールに目を奪われる『マーズ・エクスプレス』日本版オリジナル予告編本作は、太陽系の惑星の中で地球に最も環境が似ていると言われている火星を舞台に、“人間”と“ロボット”が共存するリアルな未来をオリジナルストーリーで描くSFアニメ。20年以上にわたり宇宙で活動を