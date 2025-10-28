10月24〜26日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開6週目を迎えた『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』が、週末金土日動員25万4000人、興収3億9900万円あげ、V6を達成した。累計では動員469万人、興収71億円を突破。アジア各国でも9月24日から公開されており、韓国では歴代アニメ映画の興収第7位を記録。10月24日から公開された全米では、初登場1位のスタートを切るなど、世界的にも注目を集めている。【写真で見