東京・渋谷区神南の渋谷区立北谷公園に２７日、テレビ放送中のアニメ「ガチアクタ」の大きなボードと、廃品を再利用した大きなオブジェが展示され、一般公開された。現在、渋谷周辺では街全体をアートととらえ、多種多様な人々がアートに触れ、考え、体験する「渋谷芸術祭」を開催中だが、このイベントと「ガチアクタ」がコラボ。渋谷の街の盛り上げに一役買っている。「渋谷芸術祭」は、２００８年に京王井の頭線渋谷駅に岡本