２８日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、高市早苗首相と６年ぶりの来日となったトランプ米大統領との初の日米首脳会談が東京・元赤坂の迎賓館で行われたことを報じた。キャスターの井上貴博アナウンサーは「今日はそもそもタイムスケジュールを考えても、そんなに突っ込んだ話はできないだろうと言われている中で、かなり友好関係はアピール、うまくできていたのかなと思います」と話した