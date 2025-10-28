5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗が、雑誌『NYLON JAPAN』（カエルム）と名古屋PARCOとのコラボレーションによるA／Wファッションキャンペーン「Wonder Forest」のビジュアルに登場する。【写真】豪華！星乃夢奈らと最旬のファッションを披露する山中柔太朗本キャンペーンでは、今秋の改装によってさらに充実したグローバルブランドや多彩なラインナップを誇る名古屋PARCOならではの幅広いトレンドアイテムを使