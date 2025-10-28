車から医療機器への給電デモンストレーション（トヨタカローラ香川提供） 医療的ケア児を抱える家庭に対し、災害時の電源確保の方法として電気自動車を紹介する防災体験イベントが11月1日（土）、高松市で開かれます。 トヨタカローラ香川が香川県障害福祉課、県医療的ケア児等支援センター「ソダテル」と連携して行うイベントで、今回で4回目です。 2024年に香川県が行った調査によりますと、