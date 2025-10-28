28ÆüÄ«¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Î¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¥·¡¼¥ë¥É¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¸½¾ì¤Î¤Û¤Ü¿¿¾å¤ÎÆ»Ï©¤¬Î´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢JRÅì³¤¤Ï¹©»ö¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È28Æü¸áÁ°8»þÈ¾º¢¡¢ÉÊÀî¶èÌò½ê¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¼Ò°÷¤¬ÉÊÀî¶èÀ¾ÉÊÀî¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¼ÖÆ»¤¬ºÇÂç¤Ç13¥»¥ó¥ÁÎ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃÏ²¼80¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¥·¡¼¥ë¥É¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î´µ¯¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÄ¾²¼¤ÏÃÏÃæ¤ò·¡ºï¤¹¤ë¥·¡¼¥ë