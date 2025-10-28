¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025Âè3Àïºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¤Î4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤¬ÀèÀ©¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£½é²ó2»à°ìÎÝ¡£2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥â¥¤¥Í¥í¤Î¹â¤á¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï±¦Íã¡¦ÌøÄ®¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ëÆóÎÝÂÇ¡£°ìÁö¡¦ÃæÌî¤òÍª¡¹¤ÈËÜÎÝ¤Ø·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Çº´Æ£µ±¤ÏÆ±¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¡£½éÀï¤«¤é¤Î3»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤ÏµåÃÄ¤Ç¤Ï1985Ç¯°ÊÍè¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£