「東京ドラマアウォード2025」の授賞式に登壇した松坂桃李さん＝28日午後、東京都港区優れたテレビドラマを表彰し、海外発信を促す「東京ドラマアウォード2025」の授賞式が28日、東京都内で開かれ、連続ドラマ部門のグランプリにTBSテレビの「海に眠るダイヤモンド」が選ばれた。「海に―」は高度成長期の長崎県・端島（軍艦島）と現代の東京を舞台に70年にわたる人々の営みを描いたヒューマンドラマ。端島の食堂の看板娘役の