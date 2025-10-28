28日午前、東京･赤坂の迎賓館で行われた「日米首脳会談」。高市首相「日米同盟の新たな黄金時代を作り上げたい」6年ぶりの来日となるアメリカのトランプ大統領が羽田空港に到着したのは27日午後5時ごろ。皇居周辺は。（記者）「多くの警察官の姿があります。道路には交通規制のためのフェンスが置かれるなど緊張感が漂っています」大規模な交通規制も敷かれる中…。皇居の御所に到着したトランプ大統領を天皇陛下が迎えられました