ÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¤µ¤ó¤¬¡ÖÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É 2025¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¾¾ºäÅíÍû¡Û¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¡Ö¼¡¤ÎºîÉÊ¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¡×¡ÖÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É¡×¤Ï¡¢‟»Ô¾ìÀ­¡É¡¢‟¾¦¶ÈÀ­¡É¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¢¤Æ¡¢‟À¤³¦¤Ë¸«¤»¤¿¤¤ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢À¤³¦¿å½à¤Ç³¤³°¤ËÇä¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â