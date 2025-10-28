「東京ドラマアウォード2025」の受賞作品と受賞者が28日、発表され、杉咲花（28）が助演女優賞に選出された。都内で授賞式が行われた。杉咲はTBS系「海に眠るダイヤモンド」で銀座食堂の看板娘・朝子を演じた。「このたびはすてきな賞をありがとうございます」と感謝。「昨年度の授賞式を自宅から見守っていて、大切な仲間たちの栄光を誇らしく思うのと同時に、同じ空気を味わいたかったなっていう気持ちもあったりして。翌日に『