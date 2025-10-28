アメリカのトランプ大統領と、高市早苗首相が10月28日、首脳会談を行いました。対日貿易赤字削減に向け、トヨタ自動車はアメリカで生産した車を逆輸入する案を伝える方針で、日本国内の雇用などへの影響が注目されています。 ■トランプ大統領が来日…トヨタは「逆輸入」伝達へ 6年ぶりに来日したアメリカ・トランプ大統領は、滞在2日目の28日、東京・元赤坂の迎賓館に登場すると、出迎えた高市早苗首相とおよそ40分