エア・タヒチ・ヌイのコマーシャル・マーケティング＆アライアンス担当エグゼクティブ・バイス・プレジデントのヴァイテア・コーラー氏は、現在週2往復を運航している東京/成田〜パペーテ線について、「アジアへのゲートウェイとして重要な路線」とし、今後も運航を継続する方針を示した。エア・タヒチ・ヌイは現在、フランス領ポリネシアの首都であるパペーテから、東京/成田・ロサンゼルス・オークランド・シアトル・パリ（ロサ