ドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビジョン）が、この1年間に放送された番組で“世界に見せたい日本のドラマ”を選出・表彰する『東京ドラマアウォード2025』で同作が作品賞＜連続ドラマ部門＞の優秀賞を受賞。俳優の芳根京子、本田響矢が28日に都内で行われた授賞式に出席した。【写真】キュン！久々の初々しいやり取りを交わす芳根京子＆本田響矢本作は、昭和11年を舞台に交際ゼロ日婚からスタートする、歯がゆ