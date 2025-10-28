7人組グループ・なにわ男子の長尾謙社が28日、大阪市内で開かれた映画『恋に至る病』の舞台あいさつに、共演した山田杏奈と共に登壇。最近、夢中になっているものを明かした。【写真】かわいくポーズをとる長尾謙杜＆山田杏奈斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。映画では、内気な男子高校生・宮嶺（長尾）と学校の人気者・景（山田）の初恋に、不審な事件や“恋人への疑惑”が絡み合う。純愛か、洗脳か…揺れ