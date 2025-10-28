ÃæÀ¤¤Î¾¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Ì¾¸Å²°»ÔÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¤ÎÀî¸Íµ®»Ë¶µ¼ø¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¶á¹¾¤Ë¤¤¤¿¿·¶½¾¦¿Í¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤é¤¿¤Á¤Ï¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤ÊÀï½Ñ¤ò½Å¤Í¡¢´ûÆÀ¸¢±×¤òÀÚ¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¡ÊÂè2²ó¡Ë¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Àî¸Íµ®»Ë¡Ø¾¦¿Í¤ÎÀï¹ñ»þÂå¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶á¹¾¹ñÄ£À×¡Ê¼Ì¿¿¡áSaigen Jiro¡¿PD-user¡¿Wikimedia Commons¡Ë¢£¶á¹¾¹ñ¤Î¿·¶½¾¦¿Í¤ÎÌö¿ÊÆüËÜ¤ÎÃæÀ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼óÅÔµþÅÔ¤Î¤ß