28日、小泉進次郎防衛大臣は記者会見で、アメリカのヘグセス国防長官の肩書を「戦争長官」と表現した。【映像】米軍横須賀基地で「ハグ」する高市総理&トランプ大統領会見冒頭、小泉大臣は「本日から明日までアメリカのヘグセス戦争長官が日本を訪問し、29日に日米防衛相会談を実施する予定だ。この機会に日米同盟の根幹である人と人との信頼関係を構築する観点からヘグセス長官との個人的親交を深めたい。現下の安全保障