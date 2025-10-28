ÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤òÂ³¤±¤ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë²¼¤¬¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Öº£¤¹¤°¤Ë²Á³Ê¤¬¥É¥ó¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÊÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¡ËºÇ¿·¤Î¥³¥á¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï5kgÅö¤¿¤ê4251±ß¤Ç¡¢5·îÃæ½Ü¤ÎºÇ¹âÃÍ4285±ß¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï¼ûµë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹Í¤¨¤ò¶¯