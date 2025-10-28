クマの出没が街に迫っている。秋田市や盛岡市では、通勤・通学の市民や観光客が行き交う中心市街地でも相次ぐ。餌不足が要因とみられ、専門家は生ごみの捨て方や家庭菜園の管理などに注意するよう呼びかける。24日、JR秋田駅の北西約1.2キロの住宅街で柿の木に登るクマ2頭が目撃され、近くの小学校は臨時休校になった。26日には商業施設も近い秋田市中心部の千秋公園で1頭の目撃情報が寄せられた。まだ捕獲されておらず、今も