女優・本上まなみが２８日、大阪・朝日放送の情報番組「ｎｅｗｓおかえり」に出演し、安倍晋三元首相銃撃事件の山上徹也被告の裁判員裁判について言及した。山上被告は２０２２年７月８日、奈良・近鉄大和西大寺駅前で安倍元首相に向かって手製銃を発砲し、殺害したとして殺人罪などに問われている。奈良地裁は当初、裁判員の候補者名簿から１５０人に調査票を送付し、さらに２１０人に送付。このうち辞退が認められる人（仕