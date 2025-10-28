実際に使ってよかった選りすぐりの「カラダにいいもの」を集めた一冊です。ファイナリストに選ばれた実力派ツールや健康食品など気になるアイテムが続々。その他、AIで健康管理するティップス、ガムを使ったフェイストレーニング、栄養豊富なきのこレシピなど秋バテ対策にもぴったりな情報が満載です。年末年始に向けて体調を万全にするためにも、早めのケアを始めましょう。表紙を飾るのはPLAVE。通常版にはスペシャルカードがつ