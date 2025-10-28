現行型の「集大成」登場に大反響日産は2025年10月27日、スポーツセダン「スカイライン」を一部改良するとともに、特別限定車「400R Limited（リミテッド）」を設定しました。SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。日産「スカイライン」特別限定車「400R Limited」【画像】超カッコいい！ これが現行スカイラインの「集大成モデル」です！ 画像で見る（30枚以上）スカイラインは1957年に登場した高性能セダンで