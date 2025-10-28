長い人生の中では、よりによって大切な親友と同じ男性を好きになってしまうこともあるかもしれません。どうしようもない状況に陥ったとしても、恋も友情も失ってしまうような卑怯な行為だけは避けたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性116名に聞いたアンケートを参考に「親友と同じ男性を好きになったときのNG行動」をご紹介いたします。【１】「じゃあ、友達やめる」と自ら絶縁宣言をする「そんなにもろい関係だ