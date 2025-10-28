7·î¤Ë¶¯Åð»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¹â¾¾»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·±Îý 2025Ç¯7·î¤Ë¶¯Åð»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¹â¾¾»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç28Æü¡¢¶¯ÅðÂÐ±þ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê·±Îý¡Ë¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡£¶â¤ò½Ð¤»¡× ¶¯ÅðÂÐ±þ·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¹ñÊ¬»ûÄ®¹ñÊ¬Å¹¤Ç¤¹¡£·±Îý¤Ç¤Ï¡¢¶â¤òÍ×µá¤¹¤ëÈÈ¿ÍÌò¤Î·Ù»¡´±¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¹°÷¤¬¹²¤Æ¤º¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Èó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¸å¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤È·Ù