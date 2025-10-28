大相撲の大の里（二所ノ関）、豊昇龍（立浪）の両横綱が２８日、九州場所担当部長の浅香山親方（元大関・魁皇）とともに、福岡県庁と福岡市役所を表敬訪問した。両横綱は福岡県庁では上田哲子副知事らと歓談した。大の里は２場所連続優勝を目指す九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）へ「しっかりと初日に間に合うように最善の準備を尽くして、１５日間、一生懸命頑張りたい」と気合。表敬訪問前には福岡市西区の部屋