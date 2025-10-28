ＪＲＡ海外馬券発売対象の第４２回ブリーダーズＣクラシック（米国・デルマー競馬場）などＢＣ１４レースの枠順抽選会が、現地時間２７日に行われた。日本時間１１月２日（現地時間同１日）に行われる第１８回ブリーダーズＣターフスプリント・Ｇ１に、インビンシブルパパとのコンビで挑む佐々木大輔騎手（２１）＝美浦・菊川厩舎＝が意気込みを語った。佐々木は今回が米国での初騎乗。自身の経験よりも、相棒のインビンシブル