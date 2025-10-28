なにわ男子の長尾謙杜、女優の山田杏奈が２８日、大阪市内でダブル主演する映画「恋に至る病」（廣木隆一監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。大阪出身の長尾は地元への凱旋（がいせん）に笑顔。山田を観光案内したい場所として「海遊館です。子役時代にＣＭしていたんですよ。８歳でびっくりするくらい高い声で『海遊館』って言っていました。水槽とかも大きくて、その横に遊園地もあるので面白い場所だなと思います」と