29Æü¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê²¬»³¡¦¹áÀî¡Ë 28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢½©¤é¤·¤¯²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢29Æü¡Ê¿å¡Ë¤â°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ28Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Îµ¤²¹¤Ç¡¢¶õµ¤¤â¤«¤é¤Ã¤È¤·¤Æ½©À²¤ì¤Î°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÄ«ÈÕ¤ÈÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Îº¹¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð³Ý¤±¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¾åÃå¤Ê¤ÉÄ´Àá¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ 29Æü¤«¤é¤Î1½µ´Ö¤Ï²¬»³¡¦¹áÀî¤È¤â¤ËÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢31Æü¡Ê¶â¡Ë¤À¤±±«Í½Êó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÄÅ»³