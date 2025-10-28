£²£·Æü¡¢½Å·Ä»ÔÆî´ß¶è¤Ç¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¿Í¡¹¡£¡Ê½Å·Ä¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²«°Î¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò½Å·Ä10·î28Æü¡ÛÃæ¹ñ½Å·Ä»Ô¤Ç27ÆüÌë¡¢¹ñÏ¢¤¬Äê¤á¤¿¡ÖÀ¤³¦ÅÔ»Ô¥Ç¡¼¡×¡Ê10·î31Æü¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿ôÀéµ¡¤¬Àè¿ÊÅª¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÅÔ»ÔÉ÷·Ê¤ò¶õ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡£À¤³¦ÅÔ»Ô¥Ç¡¼¤Î¹ñÆâ¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï28¡¢29Î¾Æü¤Ë½Å·Ä¤Ç¼Â»Ü¡£ÃæÀ¾Éô¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤Ï½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡££²£·Æü¡¢½Å·Ä»ÔÆî´ß¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ÎÍÍ