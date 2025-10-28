ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¤¨¤ê¡Ê70¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÃæÂ¼´ª¶åÏº¤´É×ºÊ¤¬³Ú²°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕ¤¨¤ê¡õ6ÂåÌÜ ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡õÁ°ÅÄ°¦¤Î¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥ÈÅÏÊÕ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÂæ»ì¤Î´Ö°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂç¤¤¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤Ã¤Æ¤ëËÜ¿Í¤¬µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Î®ÀÐ¡ª¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤È³Ú²°¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦6ÂåÌÜ ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê43¡Ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦ºÊ