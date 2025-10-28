¸©Î©Ãæ±ûÉÂ±¡¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¼ê½Ñ¤ò±ó³ÖÁàºî¤Ç¤­¤ëºÇ¿·¤Î¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¡¢»Í¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Î©Ãæ±ûÉÂ±¡¤¬Æ³Æþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·Æâ»ë¶À¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡Ö¥À¥Ó¥ó¥Á5¡×¤Ç¤¹¡£¸©Î©Ãæ±ûÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö¥À¥Ó¥ó¥Á¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤äÂçÄ²¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¼ê½Ñ¤ò1600·ï°Ê¾å¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¥Ó¥ó¥Á5¡×¤Ï¡¢¥Çー¥¿½èÍýÇ½ÎÏ¤¬½¾Íè¤Î¡Ö¥À¥Ó¥ó¥Á¡×¤è¤ê¤â1ËüÇÜ°Ê¾å¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áàºî