¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤ÎPRÂâ¤¬28Æü¡¢°¦ÃÎ»ÙÉô¤Î´äÀ¥ÍµÎ¼¡Ê37¡Ë¤òÈ¼¤¤¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÌ¾¸Å²°¥ª¥Õ¥£¥¹¤òË¬¤ì¡¢11·î3Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë³«Àß72¼þÇ¯µ­Ç°¡ÖG1ÉÍÌ¾¸Ð¾Þ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡È¾¼ÏÂ100Ç¯¡É¡£½éÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÁª¼ê¤«¤é¥«¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¡Ö¥ì¥È¥í¤ª¤â¤Á¤ã¡×¥è¡¼¥è¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£ÃíÌÜÁª¼ê¤ÏG1Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬»ÙÉô¤ÎµÆÃÏ¹§Ê¿¡Ê47¡Ë¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï70²¯±ß¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤â½¼¼Â¤Ç¡¢½é