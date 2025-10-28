Âç¼ê¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤¬¡¢28Æü¤ò´Þ¤á4Æü´Ö¡¢¸©Ä£Æâ¤Î¿©Æ²¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÔÂ­¤·¤¬¤Á¤ÊÌîºÚ¤ò¼ê·Ú¤Ë¤È¤ì¤ëÂÎ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Ä£ÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¸©Ä£¿©Æ²¡£Äê¿©¤äÐ§¤â¤Î¡¢ÌÍÎà¤Ê¤ÉË­ÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬¸©¿¦°÷¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¸©Ì±¤Î¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ðー1¤ÏÆüÂØ¤ï¤êÄê¿©¤Ç¡¢28Æü¤«¤é¤ÏÂç¼ê¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤¬Äó