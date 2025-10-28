クマによる人への被害や市街地への出没が深刻な状況となっている中、鈴木知事が防衛省を訪れ、小泉防衛大臣に自衛隊の派遣を要望しました。これに対し小泉大臣は、県民が抱える不安と恐怖に理解を示した上で、派遣に向けた体制作りを早急に進めると応じました。東京の防衛省で、就任まもない小泉防衛大臣に出迎えられた鈴木知事。冒頭、「出没の範囲が中心市街地まで及び、おととしの大量出没とは状況が異なる」と述べた上で「現場