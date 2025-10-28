½©ÅÄ»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ëÀé½©¸ø±à¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤Ï28Æü¤âÊá³Í¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼þÊÕ¤Ç¤ÏÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë·Ù²ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¥¤¥Ì¤Î»¶ÊâÃæ¤Î½÷À­¤¬¥¯¥Þ¤ÈÈ­¹ç¤ï¤»¤ÆÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡¢¹ø¤Î¹ü¤òÀÞ¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ­¼Ô¡ÖÀé½©¸ø±à¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¤­¤ç¤¦¤âµ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡¢¥¯¥Þ¤Ï¤±¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊá³Í¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¼þÊÕ¤Ç¤ÏÌÜ·â¾ðÊó¤âÁê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Î©¤ÁÆþ¤ê¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤Æ28Æü