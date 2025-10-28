5年に1度の若手ピアニストの登竜門、ショパン国際ピアノ・コンクールが終わりを迎えた。前回大会とは異なる採点方式が特徴的だった本大会。本選ではピアノ協奏曲1番か2番、さらに『幻想ポロネーズ』が課題曲だ。ファイナリスト11名はどのような演奏をしたのか。文筆家・ピアニストである青柳いづみこが現地ワルシャワでリポートする。 【画像】本選で4位に入った日本の桑原志織 エリック・ルー、師のダ