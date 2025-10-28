明治ホールディングス（株）（TSRコード:297513974）は10月28日、子会社の（株）明治（TSRコード: 291018424）が早期・希望退職「ネクストキャリア特別支援施策」を実施すると発表した。退職者の募集人数は定めず、対象は勤続15年以上で満50歳以上の管理職および総合職で、募集期間は2025年10月29日〜12月19日。退職日は、2026年3月31日の予定。通常の退職金に特別加算金を上乗せ支給する。さらに希望者に対しては再就職サービス