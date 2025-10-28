アプローチの基本ともいえるピッチ＆ランは、ボールは右足寄りに置いて、オープンスタンスがセオリーと言われる。しかし、国内ツアーでプロアマ通算2勝の杉浦悠太は、スクエアスタンスでボールは真ん中より左足寄りに置く。こうすることで「ミスがミスになりにくい」と話す。新発想のピッチ＆ランについて教えてくれた。【連続写真】ボールを左に置いてパター感覚で打つだけでチャックリしない！杉浦悠太の芸術的アプローチ杉浦