ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè57²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤¬29Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£28Æü¤ÏÁ°¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¡¦¹õÀîµþ²ð¤¬Í¥¾¡Àï¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ë¤è¤êº£Âç²ñ¤ÏÉÔ½Ð¾ì¡£¤½¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ç3Ãå¤ÈÂç·òÆ®¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬ÃæÂ¼°ÉÎ¼¡Ê30¡áÈÓÄÍ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤¤¤í¤¤¤í´¹¤¨¤Æ¥»¥Ã¥È¤ò°·¤Ã¤¿¤é¡¢Á°ÀáºÇ½ªÆü¤Ï¤ä¤Ã¤È¾å¸þ¤¤¤Æ¤­¤¿¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤­¤¤¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£²Ý