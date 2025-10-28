ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO、49）が28日、花巻東を訪れ、ドラフト1位指名した米スタンフォード大の佐々木麟太郎（20）の父である佐々木洋監督（50）に指名あいさつを行った。城島CBOは佐々木監督と約45分間の話し合いを行った。佐々木監督との会話については「まずね、驚かれてました。まさか1位でね、指名されるとは、お父さまも麟太郎君も思ってなかったというふうにおっしゃってました」