人の人生を狂わせかねないゴシップ情報。週刊誌の直撃を受けながら、その内容が「全くのデタラメ」だった人気芸人、ザ・マミィの酒井貴士が、噂の発信源を辿る「逆取材」を敢行した。【映像】たった1人LINEを送ってきた芸人 実際の文面芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させるABEMA『ドーピングトーキング』#8が10月25日に放送。酒井は、今年2月に週刊誌2社から突撃取材を受けたことを告白したが、