２８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比６２４円４４銭（１・４９％）安の４万１３４０円ちょうどだった。３営業日ぶりに値下がりした。全銘柄のうち２９６銘柄（約８９％）が下落した。前日の東京市場で、高市政権の経済政策に対する期待感や米中の貿易摩擦の懸念が後退したことを追い風に株価が上昇。その反動から、利益を確定させる売りが広がった。一方、前日の米ハイテク株