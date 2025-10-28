Jリーグは28日、開幕時期が現行の2月から変更となる2026〜27年シーズンのリーグ日程の大枠を発表し、J1、J2、J3ともに26年8月7〜9日の開幕となった。最終節はJ1が27年6月5日か6日、J2とJ3は同5月22日か23日に行われる。J1とJ2の昇格プレーオフは、準決勝を27年5月29、30日、決勝を6月5、6日に実施。J3と日本フットボールリーグ（JFL）の入れ替え戦は、第1戦を27年5月29、30日、第2戦を6月5、6日に行う。東京都内での理事会で