将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）と同学年の挑戦者・伊藤匠叡王（23）が激突する第73期王座戦五番勝負は10月28日、山梨県甲府市の「常磐ホテル」で第5局の対局が行われている。佳境で迎えた午後5時からの夕食休憩には、デザートとして両者に「信玄餅」が提供された。地元銘菓の登場に、ファンからも「山梨だから信玄餅なんだね」「おいしそう」などの反響が寄せられた。【映像】ふわもち…両者に提