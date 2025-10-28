?太陽神?Ｓａｒｅｅｅの自主興行第９弾「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭＣｈａｐｔｅｒ?」（１１月１０日、東京・新宿フェイス）で、スターダムの八神蘭奈＆鉄アキラと激突するエボリューションのＣｈｉＣｈｉとＴ―ＨＥＲＴＳの叶ミクは、打倒スターダムへ闘志をむき出しにした。２人はＳａｒｅｅｅのスターダム参戦時はセコンドに就き、タッグも組んできた。ＣｈｉＣｈｉは「正直、自分たちの大将がスターダムでブーイングされた時は