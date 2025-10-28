【その他の画像・動画等を元記事で観る】2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら - Meteorites -」（通称:めておら）が、今年8月に日本武道館（東京都）で開催した『Meteorites 1st One Man Live -FIRST 1MPACT-』を2025年12月5日（金）・6日（土）の2日間、全国各地の映画館にディレイ・ビューイングすることが決定した。2024年8月10日にSTPRからデビューした「めておら」は、心音、ロゼ、Lapis、メルト・ダ・テンシ、みかさく