6月から10月にかけて、計2つのツアーを一気に駆け抜けた2人組ロックバンド・なきごと。6月から計8会場を周った「初心にかえる man to man ワンマンツアー」は、水上えみり（Vo・G）いわく、今までのなきごとをもっともっと知ってもらうためのツアー。一方、8月末から計3会場を周った「これからもよろしくお願いし man to man ワンマンツアー」は、10月4日に結成7周年を迎えたばかりの今のなきごとを伝えるためのツアー。10月12日、