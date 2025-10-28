全国2位のダンサーペア／鈴木仁絆さん・杉山彩芭さん 岡山・香川の子どもたちの今をお伝えするこどもみらいパーク。今回は2025年8月、ダンスの全国大会で2位になった高松市の女子中学生の2人組を紹介します。 高速回転してもぶれない強靭な「体幹」を持つ国分寺中学校3年の杉山彩芭（いろは）さん。瞬発力を活かしたアクロバット、香川第一中学校2年の鈴木仁絆（にいな）さん。2人が組んだチームの名